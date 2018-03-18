Антон Шипулин, находясь в Норвегии, принял участие в выборах президента России

20:17 18 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сборная России по биатлону, в том числе воспитанник тюменской биатлонной школы Антон Шипулин, выступает на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Однако это не помешало нашим спортсменам 18 марта прийти в посольство РФ, чтобы вместе со всей страной поучаствовать в президентских выборах.

Об этом спортсмен сообщил в социальной сети. "Сегодня выборы президента России. Несмотря на то, что сегодня гонка и мы далеко от дома, нельзя было упускать возможность выполнить свой гражданский долг. Всей командой мы проголосовали на участке в Посольстве России в Осло. Я сделал свой выбор!" - написал Шипулин в Instagram.

Теги: биатлон , Президентские выборы , Шипулин
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018