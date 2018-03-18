Антон Шипулин, находясь в Норвегии, принял участие в выборах президента России

Сборная России по биатлону, в том числе воспитанник тюменской биатлонной школы Антон Шипулин, выступает на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Однако это не помешало нашим спортсменам 18 марта прийти в посольство РФ, чтобы вместе со всей страной поучаствовать в президентских выборах.

Об этом спортсмен сообщил в социальной сети. "Сегодня выборы президента России. Несмотря на то, что сегодня гонка и мы далеко от дома, нельзя было упускать возможность выполнить свой гражданский долг. Всей командой мы проголосовали на участке в Посольстве России в Осло. Я сделал свой выбор!" - написал Шипулин в Instagram.