Тюменская область в лидерах по внедрению онкоскрининговых программ

Система скрининговых исследований онкологических заболеваний создана в Тюменской области и не имеет аналогов в России. Это дает возможность раннего обнаружения болезни, а, значит, более эффективного лечения пациентов, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Это зарекомендовавшие себя исследования с доказанной эффективностью: маммография для женщин, компьютерная томография легких, эндоскопические исследования и т.д.", - отметил руководитель хирургической и медицинской службы МКМЦ "Медицинский город" Владимир Зуев.

И, хотя скрининговые исследования проводят людям, по ощущениям здоровым, благодаря этой программе почти у четырех тысяч тюменцев в прошлом году были выявлены онкозаболевания.

Еще одним из прорывов Тюменской области стал уровень эффективности профилактических осмотров. Более 33% онкологических заболеваний от общего числа выявляются именно на профилактических осмотрах, причем в 65% - это рак на I – II стадии.

В конце прошлого года в регионе появилось еще одно ноу-хау. На базе смотровых кабинетов в поликлиниках региона, создана система кабинетов раннего выявления заболеваний. Придя в такой кабинет, любой тюменец сможет бесплатно и без записи пройти обследование по 7-10 позициям наиболее опасных онкологических заболеваний. Прошедшие специальное обучение в Онкологическом центре Медицинского города специалисты кабинета, если нужно, направят пациента на дополнительное исследование.