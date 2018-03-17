Гости "Тюменской весны" отведают солдатской каши

Попробовать традиционное блюдо полевой кухни - гречку с тушенкой, смогут участники и гости фестиваля "Тюменская весна" 18 марта на 53-х площадках областного центра, пишет "Комсомольская правда – Тюмень". На ее приготовление уйдет около 6,5 тысячи тонн крупы.

По словам директора центра допризывной подготовки "Аванпост" Николая Савченко, готовить еду будут в школьных и детсадовских пищеблоках, а также на комбинате школьного питания. Повара будут придерживаться настоящего армейского рецепта и уложат гречку и тушенку в котел слоями, чтобы мясо и крупа в готовом блюде распределились равномерно.

Николай Савченко, заверил, что никому в этот день не откажут в добавке. Для того, чтобы накормить кашей и напоить чаем всех желающих, уже приготовлено 100 половников, 100 чайников и 400 термосов.

Расположение ближайших к дому площадок с полевыми кухнями можно найти на официальной страничке фестиваля в Интернете.