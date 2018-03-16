Воспитанники тюменского "Родника" получили награды московского конкурса

18:46 16 марта 2018
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img1.liveinternet.ru
| Фото: img1.liveinternet.ru

Семь первых мест завоевали работы ребят из  Тюменского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными    возможностями  "Родник" в детско–юношеском конкурсе прикладного творчества "Ждем тебя, Карлсон!" в Москве, сообщили в пресс-службе губернатора.

Также тюменские ребята получили по одному диплому за второе и третье место конкурса. Поделки, выполненные в творческих мастерских под руководством опытных педагогов "Родника" детскими коллективами или отдельными юными мастерами были посвящены разным темам, но все говорят о главном в жизни любого человека – о дружбе, любви, доброте.

В ОРЦ "Родник" стало доброй традицией на протяжении многих лет  принимать участие в различных выставках и конкурсах  декоративно-прикладного творчества. Это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья научиться созидать, развивать мелкую моторику, творческое мышление, терпение, ответственность, конструктивное восприятие мира.

Теги: дети , конкурс , награды , особые дети
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