Воспитанники тюменского "Родника" получили награды московского конкурса

Семь первых мест завоевали работы ребят из Тюменского областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" в детско–юношеском конкурсе прикладного творчества "Ждем тебя, Карлсон!" в Москве, сообщили в пресс-службе губернатора.

Также тюменские ребята получили по одному диплому за второе и третье место конкурса. Поделки, выполненные в творческих мастерских под руководством опытных педагогов "Родника" детскими коллективами или отдельными юными мастерами были посвящены разным темам, но все говорят о главном в жизни любого человека – о дружбе, любви, доброте.

В ОРЦ "Родник" стало доброй традицией на протяжении многих лет принимать участие в различных выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества. Это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья научиться созидать, развивать мелкую моторику, творческое мышление, терпение, ответственность, конструктивное восприятие мира.