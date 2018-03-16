Сергей Пенкин с "Музыкальной терапией" выступит в Тюмени

Экстравагантный и эпатажный Сергей Пенкин приезжает с новым шоу в Тюмень 20 марта. Обладатель уникального голоса представит в филармонии свою новую программу "Музыкальная терапия".

Артист известен диапазоном своего голоса, охватывающим четыре октавы. Репертуар Сергея включает как русские народные песни, романсы, популярные зарубежные шлягеры. Известными в исполнении певца стали песни "Feelings", "Дождь осенний", "В другую весну", "Caruso", "Триумф Дон Жуана", "Ария мистера Икс", "Живёт моя отрада", "Очи чёрные", Вечерний звон" — всего более ста песен. Каждая композиция в его исполнении – это маленький моноспектакль.

Зрителей ожидает уникальное 3D-mapping-шоу, красочное световое представление и только живой звук. Живое исполнение – визитная карточка певца. Сергея Пенкина отличает высокий уровень артистизма, максимальная отдача на сцене. Ему характерны доверительный и уважительный тон общения со зрителями, умение расположить к себе публику и редкостная доброта.

"Музыкальная терапия" начнется на сцене Тюменской филармонии в 19-00. Приобрести билеты можно на сайте http://tyumen.kassy.ru/event/1013/order/. Кроме того, у тюменцев есть шанс попасть на концерт абсолютно бесплатно! Для этого необходимо принять участие в розыгрыше билетов в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Условия максимально просты: вступить в группу и сделать репост конкурсной записи: https://vk.com/wall-108606347_35927. Имя счастливого обладателя билетов на две персоны станет известно 19 марта.