Топ мероприятий на 17–18 марта в Тюмени: The Rasmus, Lumen, Guf и киберспорт

Грядущие выходные в Тюмени богаты на концерты: The Rasmus, Lumen, Guf, Gilead, Север Га, орган и саксофон, рок и хип-хоп... А еще Тюмень ждет самое масштабное киберспортивное соревнование. Подробнее о мероприятиях на 17-18 марта — в обзоре от "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Tyumen Cyber Fest

Самое масштабное киберспортивное соревнование Тюмени. На фестивале пройдет финал турнира по пяти дисциплинам: World of Tanks, DOTA 2, CS:GO, PUBG, Tekken 7. Призовой фонд – 1 000 000 рублей. Подробная информация и регистрация на сайте.

Когда: 17 и 18 марта

Участие бесплатно!

Возрастное ограничение 12+ (дети до 12 лет в сопровождении взрослых)

Концерт группы LUMEN: XX лет творчества

Только лучшее, только самое любимое, только прошедшее проверку временем и слушателями.

Когда: 17 марта в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: 1500–3000 рублей

Экскурсия по неоновой Тюмени "Ночь, улица, фонарь…Автобус"

Экскурсию организует Музейный комплекс им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63). Путешествуя по главным улицам города, вы узнаете его историю со времен небольшого острога до столицы самой большой области в России. Экскурсии проводятся на двухэтажном комфортабельном автобусе. Запись по телефонам: 8 (3452) 45-35-90, 8-929-266-73-72

Когда: 17 марта в 20:00 и 21:00

Где: отправление от остановки "Набережная"

Стоимость: первый этаж — 200 рублей, второй — 300 рублей

THOMAS ANDERS с программой "The Best"

Имя, олицетворяющее целую эпоху мировой поп-музыки. "ModernTalking", "YoureMyHeart, YoureMySoul" и запредельные тиражи "золотых" и "платиновых" альбомов. Казалось бы, дуэт вечен, но в 87-м суперуспешный проект распадается, и Anders пускается в самостоятельное плавание.

Когда: 17 марта в 19:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 3900 – 6000 рублей

Концерт GUF'a

Один из самых скандальных рэп-исполнителей начала этого века, звезда первой величины на российской рэп-сцене, недавно показавший себя и в баттл-рэпе, убрав Птаху на Versuse — с живым концертом в Тюмени!

Когда: 18 марта, сбор гостей в 20:00, начало в 21:00

Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8 Б)

Стоимость: 800, 1000, 1300, 1500, 1700 рублей (ближе к концерту — дороже)

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