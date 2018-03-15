"Читаем вместе": фотограф и волонтер Анастасия Миронова рассказала, почему ей нравятся сказки

Новым гостем проекта "Читаем вместе" стала Анастасия Миронова, фотограф, волонтер Заводоуспенского детского дома, которая поставила своеобразный рекорд проекта: во время записи ролика словосочетания "люблю читать", "любимая книга", "любимое произведение" и "любимый автор" прозвучали больше десяти раз.

Анастасия прочла отрывок из любимой сказки "Гадкий утенок" Ханса Кристиана Андерсена.

"Я с детства очень люблю книги. Раньше подолгу сидела в библиотеке бабушки и родителей, читала книги совершенно разных жанров: от фантастики до научной публицистики. Один из любимых авторов детства - Ханс Кристиан Андерсен. Его сказки очень трогательные, справедливые, про добро. Многому учат и развивают хорошие человеческие качества, которые пригодятся во взрослой жизни":

Существует мнение, что сказка автобиографична. Современники писателя отмечали непропорциональность его телосложения: "высок, но худощав", "руки ноги его были несоразмерно длинны и тонки". А некоторые находят связь между местами действия в сказке и реальной жизнью автора. Например, пустырь, заросший лопухами, где было утиное гнездо — это Оденсе, родной город писателя.

"Безусловно, как и любая классика, сюжет сказки актуален в наши дни, - уверена автор проекта "Читаем вместе", депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Многие подростки могут узнать себя в этом утенке, ощутив всю горечь обиды от столкновений с внешним миром, от непонимания и неприятия окружающими тебя таким, какой ты есть. Но имея внутреннюю силу и веру в себя, каждый может превратиться в прекрасного лебедя и обрести свое счастье!"