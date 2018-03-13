Александр Петрушин презентует книгу о выборах в Тюмени

Фото: Уватские известия

В Тюмени пройдут презентации новой книги краеведа Александра Петрушина "Тюмень выбирает".

Как тюменцы реагировали на известия об отречении российского императора Николая II от престола и о свержении большевиками в октябре 1917 года Временного правительства Керенского? Что известно об участии чехов, словаков, немцев, австрийцев, венгров и китайцев в Гражданской войне в Сибири в 1918–1920 годах? Кто организовал в феврале 1921 года в Тобольске демократические выборы? Почему выборам в Верховный Совет СССР 1937 года предшествовал массовый террор? Как в послевоенное время на выборах достигалась явка 99,99% избирателей? Эти вопросы поднимаются в книге тюменского историка.

Сегодня, 13 марта, встреча с читателями состоится в Тюменской областной научной библиотеке в 15.00.

15 марта в 14.00 презентация книги пройдет в информационно-библиотечном центре ТюмГУ. В этот день книгу можно будет купить в магазине "Никто не спит" (первый этаж ИБЦ ТюмГУ). Вход свободный.