Тюменские студенты провели флешмоб "Мой участок"

Выстроившись в форме геометки проекта "Мой участок", студенты напомнили жителям Тюменской области о предстоящих выборах.

Оригинальный перфоманс ребята организовали 12 марта у фонтана в торговом центре "Гудвин". После выступления волонтеры раздали желающим буклеты с пояснениями, как проголосовать, если нет возможности прийти на свой избирательный участок, а также уточнить их адреса.

"Таким способом мы хотели напомнить жителям Тюменской области, что в посещаемых местах, например, торговых центрах, каждый может узнать место, где можно проголосовать. На информационной стойке нужно лишь назвать свой адрес и получить индивидуальный пригласительный с картой района и метками, одна из которых – дом избирателя, вторая – избирательный участок", – рассказал один из участников флешмоба Данил Патлин.

"Мне идея этого проекта показалась интересной. Хочу своим примером показать молодому поколению, что участвовать в таких флешмобах очень здорово. Вообще моя главная движущая сила – это патриотизм. И день выборов – важное событие для страны", – поделилась Анастасия Намятова.

Проект "Мой участок" стартовал в Тюменской области 7 февраля. На сегодня персональные пригласительные в рамках проекта "Мой участок" получили более 55 тысяч человек. Проект помогает жителям региона узнать, как найти свой избирательный участок, какие документы нужно взять на выборы и как проголосовать не по месту регистрации. Информационные стойки проекта располагаются в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.