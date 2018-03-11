Ембаевская школа отмечает 50-летний юбилей

Ембаевская средняя школа имени Аширбекова в 2018 году празднует 50-летний юбилей. Именно из стен этого учебного заведения в разное время вышли Герой Советского Союза Ахметрашид Аширбеков и Герой России Тимур Мухутдинов.

Школа открыла свои двери в 1968 году, однако ее история уходит еще дальше, что дает считать её одним из старейших образовательных учреждений Тюменского района. Так, в 1841 году в Ембаево было открыто первое медресе на средства Габдуллы Ниязова. В 1870-1872 оно перешло в руки братьев Сайдуковых. Позже, в 1918 году, школы-мектебе отошли в ведение Наркомпроса и приняли статус "Единой трудовой школы".

В 1920 году все имеющиеся школы объединили в смешанную школу I ступени с пятилетним курсом обучения, а с середины 30-х учебное заведение получило статус неполной средней школы.

В 1942-м в Ембаево открылась русская неполная средняя школа для детей, эвакуированных из Ленинграда, в 1952 семилетняя была преобразована в среднюю. В 1995-м открылись начальные школы для учащихся сел Ембаево и Тураева, в 2003 году они объединились, пишет "Мегатюмень".

Ембаевская школа носит имя своего выпускника Героя Советского Союза Ахметрашида Аширбекова. Он родился в 1914 году в юртах Тураевских, окончил трехлетнюю опорную школу, после – Ембаевскую школу 1 ступени. Погиб в 1944 году на Украине, похоронен в городе Бердичеве.

Эту же школу окончил Герой России Тимур Мухутдинов, исполнявший служебный долг на территории Северо-Кавказского региона. Он похоронен в родном селе, центральная улица носит его имя.

В Ембаевской средней школе учится более 500 детей. Они бережно сохраняют историю образовательного учреждения, заботятся о будущем. Учащиеся под руководством педагогов организовали школьный музей и продолжают сбор сведений о прошлом и настоящем своих выпускников. Здесь проходят областной шахматный турнир памяти С.К. Биктимирова, научно-практическая конференция "Знаю. Умею. Могу", митинг памяти А. Аширбекова, встречи с тружениками тыла, ветеранами, проживающими на территории Ембаевского муниципального образования.