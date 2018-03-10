В Тюмени пройдет инфомарафон по проблемам аутизма

08:33 10 марта 2018
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ds92dzr.ru
| Фото: ds92dzr.ru

Инфомарафон по проблемам воспитания ребенка с расстройствами аутистического спектра пройдет в Тюмени 2 апреля, в Международный день распространения информации об аутизме, сообщили в пресс-службе губернатора.

Организатором мероприятия выступает Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная организация  помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития"Открой мне мир".

Во время проведения инфомарафона в тюменском центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) специалисты помогут разобраться в проблеме не только родителям детей с подобными проблемами здоровья, но и педиатрам, неврологам, воспитателям детских садов,  впервые работающим с такими ребятишками. Они смогут сами пройти маршрут оказания помощи, узнать все этапы, учреждения, условия и порядок оказания помощи. 

Участникам наглядно покажут реабилитационный маршрут, по которому может пройти ребенок-аутист от момента возникновения подозрений о  ментальных нарушениях, постановки диагноза, оказания ранней помощи, до присвоения статуса ОВЗ, инвалидности, дошкольного и школьного обучения до предпрофессиональной подготовки.

В планах также публичные лекции, тренинги, большое родительское собрание

Теги: аутизм , здоровье , медицина
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