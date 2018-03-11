Тюменский вуз подстраивается под требования цифровой экономики

Критическое мышление, креативность, инновационность и цифровые компетенции станут востребованы в 21 веке среди потенциальных сотрудников современных предприятий. Поэтому в связи с требованиями цифровой экономики требуется пересмотреть и подход к высшему образованию, считает проректор по образовательной деятельности ТюмГУ Таисья Погодаева.

Проректор привела пример руководителя HR-направления компании PricewaterhouseCoopers, который в последнее время при собеседовании с соискателями не спрашивает, какую специальность или какой вуз закончил выпускник. "Вашнее те надпрофессиональные компетенции, которыми обладает потенциальный сотрудник", - подчеркнула Таисья Погодаева.

Еще один тренд — персонификация всех сторон жизни человека. Это касается и образования. Отвечая на вызов времени, Тюменский государственный университет реализует проект по внедрению индивидуальных траекторий обучения. Такой подход способствует тому, что каждый выпускник вуза будет обладать уникальными компетенциями, пишет "Вслух.ру".

"Процесс подготовки кадров длится 4-6 лет, за это время рабочее место, под которое готовится специалист, изменяется до неузнаваемости. В итоге мы получаем выпускника, который не готов к работе. Кроме того, сегодня очень часто появляются совершенно новые виды деятельности, для которых также требуются кадры", - объяснила проректор.