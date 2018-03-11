Студенты тюменских колледжей узнают больше о выборах

Классные часы в формате интерактивных бесед прошли в колледжах и техникумах региона. Студенты узнали о работе Центральной избирательной комиссии, о правах избирателей и возможности голосовать не по прописке.

В Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса участникам мероприятия рассказали, что по достижению 18 лет они обретают "избирательное совершеннолетие" и могут реализовать свое право избирать, а по достижении 21 года - баллотироваться в представительные органы всех уровней, пишет "АиФ в Западной Сибири".



Студентов предупредили, что довольно часто в день проведения выборов во время агитации недобросовестные кандидаты пытаются изменить результаты голосования в свою пользу. И теперь молодые люди знают, что никогда не надо идти на сделку с такими людьми.

"Участвуя в выборах, мы участвуем в судьбе страны. И если так будет считать каждый, то мы будем в силах определить свою судьбу, судьбу своих родных и близких!", - поделилась мнением студентка Анфиса Арсентьева.