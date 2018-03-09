В 2018 году в Тюмени появятся новые автодороги и велодорожки

Улица-дублер появится в микрорайоне Тура в рамках запланированных работ по строительству автодорог в 2018 году. Она позволит водителям объезжать загруженный перекресток улиц Домостроителей и Западносибирской.

Как сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игорь Фролов, это долгожданная пробивка улицы Лесопарковой, которая упирается в теплотрассу. В этом году будет выполнено устройство компенсатора и выезд с Лесопарковой с устройством светофорного объекта.

Более 1 км автодороги построят на ул. Академика Сахарова. Также в 2018 году завершится расширение улицы Полевой на участке от ул. Степана Халтурина до ул. Пролетарской. Пройдет реконструкция ул. Мельникайте в месте примыкания к строящемуся и реконструируемому мосту через реку Тура.

"Продолжается строительство развязки на улице Дамбовской, улица Мельникайте примкнет к уже законченной транспортной развязке. Предполагается увеличение числа полос с четырех до шести. В местах пересечений будет шесть полос, километровый участок будет оснащен ливневой канализацией, наружным освещением", - отметил Игорь Фролов.

Капитальный ремонт ул. Осипенко запланирован на 2018-2019 годы. Здесь устроят ливневую канализацию, бордюры, отремонтируют проезжую часть и тротуары, установят наружное освещение и озеленят прилегающую территорию. Два года займет и капремонт улиц Минская и Котовского.

В 2018 году в два этапа пройдет ремонт ул. Одесской. Первый этап – от Республики до Котовского, следующий – от Котовского до 50 лет Октября. Будет сделан водоотвод, отремонтированы тротуары, проведено озеленение, организовано дорожное движение. Проезжая часть расширится до четырех полос, местами до шести, пишет ИА "Тюменская линия".

Кроме того, от улицы Малой Боровской до улицы Мельникайте будет построена велосипедная дорожка. Всего более 7 км велосипедных дорожек будет устроено в этом году, сообщил Игорь Фролов.

