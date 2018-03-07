Альберт Суфианов рассказал о тенденциях развития нейрохирургии на фармацевтическом съезде в Москве

Десятый Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, посвященный вопросам стратегии развития производства лекарственных средств и медицинских изделий, состоялся в Москве, в Доме ученых РАН, 28 февраля.

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени, профессор Альберт Суфианов в своем докладе "Федеральный центр нейрохирургии как ядро образовательного и научно-производственного нейрохирургического кластера" отметил, что ФЦН стремиться стать не столько кластером импортозамещения в нейрохирургии, сколько кластером опережающего развития авторских нейрохирургических технологий.

"Наша цель - за горизонтом. Но путь понятен. Нам известно, какие технологии в нейрохирургии получат в ближайшее время новые витки развития. Очевиден тренд - от эндоскопической нейрохирургии мы придем к нейрохирургии бесконтактной, без повреждения кожи и окружающих патологический очаг тканей. От имплантации нейростимуляторов с элементами питания – уже приходим к беспроводным технологиям передачи импульса и энергии, от раздельных процессов диагностики и операции - к "умным" операционным с полным набором диагностических возможностей", - пояснил профессор.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени известен в России и за ее пределами фундаментальным подходом к внедрению новейших медицинских технологий, активной научной деятельностью и проведением сложнейших операций.

Именно в ФЦН Тюмени появилась первая в России симуляционная лаборатория, а в конце 2016 года центр стал базой кафедры нейрохирургии Первого Сеченовского университета. Ежегодно здесь проходят десятки образовательных конференций, обучение на которых уже прошли более 900 врачей из 28 стран.

ФЦН Тюмени наладил сотрудничество с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Этот вуз является лидером в области современных инженерных технологий, имеет очень мощную научную и производственную базу, многочисленные перспективные разработки. Здесь можно реализовать проект от идеи до экспериментального образца.

Также среди потенциальных партнеров - мощный инновационный производственный холдинг "Швабе" (разработчики и производители оптических, лазерных систем и комплексов, оптических материалов и технологий, наукоемкой медицинской техники), Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова, МГТУ "СТАНКИН", Институт прикладной математики имени М.В.Келдыша РАН, и другие.

Отметим, что основной целью Съезда являлся поиск новых резервов повышения конкурентоспособности отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий и обеспечение их доступности для населения и органов здравоохранения Российской Федерации.

Организатор Съезда – Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности при поддержке Минпромторга России, Минздрава России, Росздравнадзора, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей России, Российской академии наук, Ассоциации Заслуженных врачей Российской Федерации.

В работе съезда и обсуждении доклада приняли участие первый заместитель министра связи и коммуникаций С.Б.Калугин, руководитель Росздравнадзора М.А.Мурашко, академик-секретарь отделения медицинских наук РАН В.И.Стародубов, представители Минпромторга, Минздрава России, управления ФАС России, предприятий и организаций фармацевтической и медицинской промышленности, а также медицинского сообщества и вузов.