В Тюмени расплачиваться в любом автобусе безналом можно будет к концу 2018 года

Расплачиваться в общественном транспорте банковской картой или мобильным устройством, привязанным к ней, в областном центре можно будет на всех маршрутах. Процесс обновления портативных терминалов "ТТС" планируют завершить к концу 2018 года.

Напомним, что тарифы на проезд в общественном транспорте в Тюмени изменились 1 января 2018 года. Цена разовой поездки повысилась с 22 до 25 рублей при оплате наличными, при использовании транспортных и банковских карт стоимость проезд на 1 рубль дешевле.

По данным городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, за минувшие два месяца количество транзакций существенно увеличилось. С 1 по 15 декабря 2017 года было перевезено порядка 83 тысяч пассажиров, оплативших проезд банковскими картами, а с 1 по 15 февраля 2018 года безналом расплатились более 306 тысяч пассажиров.