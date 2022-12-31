В тюменских автобусах с 1 января изменится стоимость проезда

С 1 января 2023 года в Тюмени подорожал проезд в городских автобусах на 1 рубль. За наличный расчет он составит 30 рублей, за безналичный – 29 рублей. Такая же цена за перевозку каждого места ручной клади. За границей города одна тарифная зона составит 8,5 руб.



В новогодние праздники автобусы будут ходить по графику воскресных дней. Причем 1 января будет расширен интервал движения утром и вечером. Уточнить актуальное расписание можно по телефону информационно-справочной службы "Тюменьгортранса" 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный), на официальном сайте www.tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюменский транспорт", сообщает Вслух.ру.



В 2023 году ожидается прирост пассажиропотока до 168,57 млн человек, это больше, чем в допандемийный 2019-й год (150,3 млн). По прогнозу, 101 млн 144 тыс. пассажиров – так называемые платные. 24 млн 921 тыс. поездок совершат пенсионеры по старости. 26 млн 857 тыс. – федеральные льготники. 8 млн 872 тыс. – студенты и 7 млн 279 тыс. – школьники.