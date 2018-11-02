Цена проезда в тюменских автобусах с 2019 года увеличится на 1 рубль

О работе общественного транспорта Тюмени этой зимой и о планах на 2019 год рассказал на брифинге заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

В частности он напомнил, что постановлением администрации Тюмени в 2017 году были установлены долгосрочные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом на 2018–2020 годы.

В соответствии с ним тариф на разовую поездку в 2018 году составил 25 рублей (до этого он составлял 22 рубля), в 2019 году составит — 26 рублей, в 2020 году — 27 руб. С 1 января 2018 года при безналичной оплате проезда его стоимость ниже на 1 рубль.