Цена проезда в тюменских автобусах с 2019 года увеличится на 1 рубль

О работе общественного транспорта Тюмени этой зимой и о планах на 2019 год рассказал на брифинге заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.
В частности он напомнил, что постановлением администрации Тюмени в 2017 году были установлены долгосрочные тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом на 2018–2020 годы.
В соответствии с ним тариф на разовую поездку в 2018 году составил 25 рублей (до этого он составлял 22 рубля), в 2019 году составит — 26 рублей, в 2020 году — 27 руб. С 1 января 2018 года при безналичной оплате проезда его стоимость ниже на 1 рубль.
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