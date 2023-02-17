ТТС сообщила о возможном списании денег с карт за прошлые поездки в автобусах Тюмени

В связи с проведением технических работ часть транзакций по банковским картам, совершенных на банковских терминалах с 13 по 16 февраля 2023 года на маршрутах общественного транспорта, не были обработаны и деньги за осуществленные поездки не списаны с банковских карт пассажиров, сообщает АО "Тюменская транспортная система".

"В ближайшее время с вашей карты может произойти списание денежных средств за ранее совершенные поездки за период с 13.02.2023 по 16.02.2023. С историей совершенных поездок и списаний вы можете ознакомиться в Личном кабинете пассажира. В случае необходимости получения дополнительной информации, Вы можете обратится по телефону 8-800-302-13-77, либо направить обращение на электронную почту office@oao-tts.ru", - отмечается в сообщении.