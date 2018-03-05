Тюменцы смогут бесплатно проконсультироваться у "добрых юристов"

В Тюмени стартуют проект "Добрый юрист", призванный помочь горожанам стать более сведущими в юридических вопросах, с которыми они регулярно сталкиваются.

"Добрый юрист" — это система бесплатной юридической помощи, которая позволяет молодым специалистам в области юриспруденции применить практические навыки профессиональной деятельности и дает возможность социально неблагополучным слоям населения и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (инвалиды, ветераны ВОВ, дети-сироты, попечители и усыновители, недееспособные граждане и их попечители, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и их близкие родственники), получить профессиональную юридическую помощь в области земельного, административного, гражданского, жилищного, трудовому права. Помощь граждан осуществляется путем приема заявок и обращений в группе в социальной сети "ВКонтакте" или на почту Dobryurist@mail.ru.

Координатор проекта Артем Харченко, магистрант ТюмГУ, специалист по работе с молодежью ЦВР "Дзержинец", отмечает, что в рамках проекта предусмотрено проведение уроков правовой грамотности по правам, обязанностям и ответственности несовершеннолетних, конституционным правам и обязанностям молодежи, правам, обязанностям и ответственности родителей. Правовые уроки будут проводиться для всех жителей города Тюмени. Спикерами на них выступят профессиональные юристы, представители органов государственной власти и местного самоуправления.