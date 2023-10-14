Что делать, если на парковке заблокировали автомобиль

В первую очередь, нужно найти способ поговорить с владельцем мешающего автомобиля, советует адвокат Олеся Евсеева. Есть надежда, что нарушитель вскоре вернется к своему авто. Если этого не произошло, стоит внимательно осмотреть неправильно припаркованный транспорт. Возможно, автомобилист проявил все же сознательность и оставил на лобовом стекле записку с номером телефона, понимая, что кому-то может помешать выехать с места парковки.

Смахнуть с автомобиля снег или прилипшие листья, чтобы рассмотреть карточку, – такие действия с чужим авто допускаются. Звонок владельцу ускорит решение проблемы.

– В случае если автомобилю мешает выехать припаркованное транспортное средство и владельца найти нет возможности, то необходимо позвонить в полицию. На вашей стороне статья 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Речь идет о нарушении правил остановки или стоянки транспортных средств. Наказанием может стать штраф, – отметила юрист.

Передвигать чужое транспортное средство без ведома владельцев нельзя, чтобы не попасть под статью об угоне. При повреждении машины, если останутся царапины при маневре, отвечать по закону тоже придется вам. Нужно ждать сотрудников полиции, сообщает Тюменская область сегодня.