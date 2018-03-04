Тюменские молодожены выбирают магические даты для свадьбы

В органах ЗАГС Тюменской области начался прием заявлений на магическую дату – 18 июля 2018 года. Среди других красивых дат для свадьбы в этом году – 8 и 18 августа.

Астрологи предсказывают, что брачные союзы, заключенные 18 июля 2018 года, будут удачными: пара сохранит нежные и романтические чувства даже после долгих лет совместной жизни. Если брак не несет в себе негатива или не является браком по расчету, это время является благоприятным для его заключения.



Подача заявлений на 18 июля стартовал 20 февраля за полгода до регистрации (18 и 19 февраля в органах ЗАГС Тюменской области были выходными). Сотрудники ведомства отмечают, что быстрее и удобнее подавать заявление в электронном виде. Эта услуга набирает популярность у новобрачных. Если в 2016 год жители области подали 107 заявлений в электронном виде, то в 2017 году - уже 1 тыс. 189 заявлений, пишет ИА "Тюменская линия".

