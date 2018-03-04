Тюменцы украшают подъезды и лестничные площадки цветами

Волонтеры-экологи отмечают всплеск интереса тюменцев к подъездному озеленению. Горожане украшают лестничные площадки живыми цветами и растениями, разрисовывают стены помещений.

В конце 2017 года руководитель движения "Зеленый хоровод" Юлия Кондинкина создала цветочную оранжерею в подъезде своего дома. Фотографии зеленого уголка появились в интернете, после чего тюменцы начали оформлять свои подъездные "сады" и присылать фотографии результатов, пишет "Вслух.ру".

Например, снимками своей оранжереи в подъезде поделилась жительница дома по ул. Московский тракт, 117А. Однако она сетует на то, что не все ее соседи бережно относятся к растениям: цветы обламывают, а иногда горшки уносят к себе домой.

"Мы не собирали точную статистику, сколько в городе озелененных подъездов, но такая тенденция есть, люди откликаются", – отметила Юлия Кондинкина.