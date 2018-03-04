Новое креативное пространство для молодежи появится в Тобольске

Мультицентр "Моя территория" откроется в Тобольске с 5 марта. В рамках этого события на его площадке пройдет марафон мероприятий различной направленности: от музыки и искусства до киберспортивных турниров и профориентационных встреч.

Новое креативное пространство для молодежи расположится в здании бывшей типографии по адресу ул. Красноармейская 6/4. Торжественная церемония открытия состоится 5 марта в 17:00. Участники события узнают о федеральных и региональных инициативах, реализованных в Тюмени на подобной площадке. Руководитель мультицентра "Моя территория" Юлия Каргаполова и заместитель директора регионального департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова расскажут о направлениях мультицентра и планируемых проектах, а также вместе с активной молодежью Тобольска обсудят тренды молодежной политики региона и мира. К торжественной части по прямой трансляции присоединится тюменская команда. В завершение эксперт федерального масштаба Рустэм Шарапов прочитает лекцию на тему повышения личной эффективности, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".