Юные тюменцы выступят на всероссийском фестивале "Огни Сибири" в Югре

09:37 04 марта 2018
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| Фото: xn--c1apgc3a0d.xn--p1ai

Юные тюменцы примут участие во всероссийской детско-юношеском фестивале-конкурсе "Огни Сибири", который пройдет 25 марта в Урае (ХМАО-Югра). Коллективы подали заявки одними из первых.

Фестиваль-конкурс будет проходить по всем творческим направлениям: хореография, вокал, художественное слово, театр мод и оригинальный жанр. В составе жюри ожидаются известные культурные деятели, однако их имена не разглашаются. Победителям и призерам фестиваля будут присуждены звания лауреатов и дипломатов, спонсоры мероприятия подготовили призы. Уже известно, что в фестивале примут участие коллективы из городов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюмени, Москвы, пишет "Тюменская область сегодня".

Заявки принимаются до 20 марта. Расписание номинаций станет известно 21 марта. Более подробную информацию можно получить по телефонам +7 (952) 696-96-61 и +7 (922) 440-62-64.

Теги: дети , конкурс , творчество , фестиваль , ХМАО-Югра
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