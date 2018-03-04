В Тюмени реализуют социальные проекты для незрячих людей

Филиал студии Радио Всероссийского общества слепых работает в Тюмени. В эфире уже прозвучали интервью с представителями пенсионного фонда, медикосоциальной экспертизы и экспертами по другим темам, актуальным для людей с ограничениями по зрению.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, радио активно освещает деятельность регионального отделения ВОС, регулярно идет передача "Скажи красавица". Тюменская область стала шестым регионом, где открылся филиал студии. Радио ВОС вещает не только в России, но и в более 30 зарубежных странах.

Кроме того, в Тюмени действует детский клуб "Учимся, играючи", где дети с отсутствием зрения познают окружающий мир при помощи звуков, тактильно, изучают запахи. Помогает им в этом тифлопедагог Анна Фадеева, которая сама является инвалидом 1-й группы по зрению. На собственном опыте понимая все трудности адаптации и реабилитации людей с проблемами зрения, она помогает незрячим детям и их родителям научиться жить со слепотой.