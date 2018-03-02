В Тюмени назвали юных знатоков немецкого языка

Победительницей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку стала ученица 10 класса тюменской школы №70 Анастасия Тюлькова. Всего она знает пять языков, пишет "Мегатюмень".

Второе место завоевала Юлия Трещеткина из 11 класса гимназии ТюмГУ, бронзу взяла Елизавета Арцер из 10 класса областной физико-математической школы. Кроме этого жюри решили присудить 4 рейтинговое место ученику 9 класса ишимской школы №5 Льву Герберу.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, в течение двух дней около 30 школьников боролись за звания сильнейших, демонстрируя знания в письменном и устном турах. Ребята ждало аудирование, чтение, лексико-грамматический тест, задания по страноведению и письмо.

Добавим, что теперь у победителя есть шанс представить Тюменскую область на заключительном этапе олимпиады по немецкому языку, который пройдёт в апреле в Петрозаводске.