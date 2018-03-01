Мероприятия марта для детей: шоу дельфинов, конструктория, праздник-квест и испанское мыльное шоу

В марте юные тюменцы смогут посетить интересные спектакли, премьеры мультфильмов в кино, а одними из ярких событий станут соревнования по танцевальному спорту на "Кубок Прибоя-2018" и семейная игротека "Конструктория". Информационный проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий марта, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

В театре кукол продолжаются показы детских спектаклей. В марте юным зрителям представят спектакли "Приключения Зайчонка", "Айболит", "Репка" и другие, а Тюменская филармония и драматический театр порадуют мюзиклами "Кот в сапогах" и "Снежная королева".

В начале месяца состоится турнир по танцам, в котором примут участие спортсмены 2003-2012 годов рождения. Специально для мам в МФК "Магеллан" пройдет обменник, в котором можно будет поменяться детскими игрушками или вещами.

Порадует детей шоу дельфинов и белых китов "Тайна семи морей", животные во время выступления покажут незабываемое шоу. Кроме того, ребят приглашают в семейную игротеку "Конструктория", на одной площадке которой собрано 30 увлекательных конструкторов на любой возраст и вкус.

Кроме того, школа "Команда будущего" приглашает на бесплатные пробные занятия по математике и ментальной арифметике детей от 3 до 16 лет. Будут набраны две новые группы, занятия начнутся с 14 марта. Уже через несколько недель тренировок ребенок научится быстро складывать и вычитать, у него улучшится концентрация внимания, логическое и образное мышление, а также повысится успеваемость в школе по всем предметам. Подробности по телефону 8 (3452) 38-15-08.

Посмотреть ТОП мероприятий для детей можно на сайте "Детки!" или в группе "Афиша Тюмень" ВКонтакте.

Более подробную информацию обо всех мероприятиях марта можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке сайта для родителей "Детки!".