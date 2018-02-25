В Тюмени появился арт-объект в виде студенческого билета

Студенческий билет в полный рост человека появился в Тюмени. Необычный арт-объект открыли в здании института социально-гуманитарных наук ТюмГУ, затем в течение месяца он будет "путешествовать" по корпусам тюменских вузов и ссузов.

Открытие арт-объекта приурочили к старту проекта, посвященного выборам в Студенческий совет Тюменской области. Именно на гигантском студенческом билете молодые тюменцы смогут найти информацию о Совете и узнать об этапах проекта. Подобные арт-объекты будут также установлены в образовательных учреждениях Ишима и Тобольска.

Войти в Студенческий совет Тюменской области сможет только действующий студент в возрасте до 25 лет, обучающийся на юге региона. Выборы будут проходить в несколько этапов и будут более массовыми: претендентов ждет участие в голосовании, презентация программ и т.д.

"Кандидаты должны уже на этом этапе прочувствовать свою ответственность и будут представлять свои программы на голосование", - прокомментировала заместитель директора Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Итоги проекта, посвященного студенческим выборам, объявят 25 марта, пишет "Мой портал".