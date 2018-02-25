В Тюмени заканчивают прием работ для сборника комиксов

Четырнадцать комиксистов изъявили желание опубликовать свои работы в первом тюменском сборнике комиксов Black Milk. Издатели объявили о завершении приема заявок. Сборник будет напечатан в картонной обложке для продажи, а также выложен в Сеть в открытый доступ спустя некоторое время, сообщает "Вслух.ру".

"Мы не ограничиваем авторов строгим размером публикуемых работ. Им доступно до 10 листов каждому, что значительно больше, чем обычно. Таким образом, максимальный объем пятого выпуска фанзина может достигнуть 140 страниц", – отметил совладелец лавки комиксов Space Cow, художник Виталий Лазаренко.

Дата релиза фанзина пока не называется, прежде организаторы намерены провести фестиваль комиксов в Тюмени (он состоится в конце марта — начале апреля).

Впрочем, для тех, кто хочет поделиться своей рисованной историей с миром, но не успел в сроки сбора работ для фанзина, комиксисты готовы сделать исключение. Для этого нужно направить работу любому представителю группы Space Cow в социальной сети "ВКонтакте".