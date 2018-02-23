В Тюмени прошел товарищеский турнир по игре World of Tanks

Команды тюменских киберспортсменов и Центра "Аванпост" сразились сегодня в товарищеской игре World of Tanks, приуроченной ко Дню защитника отечества. Турнир прошел в ТРЦ "Гудвин" и закончился со счетом 3:0 в пользу профессиональных киберспортсменов, пишет "Тюмeнская линия".

Как признался капитан команды тюменских киберспортсменов Евгений Соломатин, справиться с противником было легко. В последнем бою лидеры даже пытались поддаваться, но и это не спасло проигравших.

"Хотели пофаниться последний бой, но не получилось. Мы и так убогую технику для такого боя взяли. Но я не знаю, какие у соперников были возможности – может, и не было", - предположил Евгений Соломатин.

World of Tanks ставит мировые рекорды. В нее играет более 5 млн человек на десяти серверах: одномоментно в игру выходит до 1 млн игроков на всей планете.

Любители видеоигр в голос уверяют: в Тюмени пройдет один из самых масштабных киберфестивалей России. Он включает в себя турниры по дисциплинам World of Tanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG. Участники могут сразиться в четырех командных турнирах и одном индивидуальном.