Тюменские улицы стали удобнее для особых людей

На улицах в районе расположения Тюменского предприятия инвалидов по зрению провели работы по тактильной адаптации.

Перечень необходимых мероприятий был определен в 2015 году по результатам обследования пешеходных маршрутов. Его результатом стал перечень мероприятий, необходимых для обеспечения доступности на 140 объектах улично-дорожной сети для инвалидов и других маломобильных групп населения. Доступность объектов должна быть обеспечена до конца 2020 года.

В настоящее время на 171 парковке оборудовано 302 места для парковки автотранспорта инвалидов, на 136 переходах понижен бордюрный камень, все регулируемые светофоры в Тюмени оборудованы устройствами звукового сопровождения.

В 2017 году разработана документация на устройство тактильных наземных указателей для маломобильных групп населения на остановочных комплексах "Сквер Победы", "Волгоградская", "Авторемонтная", "Городская юношеская библиотека", "Школа №69", "Аллея молодоженов", "Болотникова", "Льва Толстого", "Полевая", "Администрация города Тюмени", "Магазин Маяк", "Дом обороны", "Пышма".