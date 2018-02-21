Тюменский застройщик выбрал тест-драйвера квартиры в новом жилом комплексе

Резонансная вакансия, размещенная в Тюмени 19 февраля, закрыта. Тестировщиком квартир станет Полина Асташева – блогер и ведущая утреннего шоу "Контора" на радио Диполь FM.

К работе Полина приступит с 1 марта 2018 года, в ее обязанности будут входить: проживание в одной из квартир в ЖК "Шоколад", беспристрастная оценка условий жизни в комплексе, участие в мероприятиях на территории жилого квартала, и ежедневная публикация отчетов в социальных сетях о проведенном времени.

Напомним, что вакансия тест-драйвера квартир была опубликована в начале недели. Возможность стать частью оригинального информационного повода, официальная зарплата, бесплатное проживание в комфортабельной квартире в экологически чистом пригороде Тюмени и возможность совмещения с основной работой – привлекли внимание большого количества тюменцев.

"Всего за несколько дней на вакансию откликнулись более 100 претендентов, было очень много звонков в офис и сообщений в личную почту сотрудникам. После проведенного отбора в компании приняли решение остановить выбор на Полине Асташевой – радиоведущей на станции Диполь FM. К слову, поучаствовать в конкурсе на вакансию Полина захотела, когда читала объявление в эфире", - рассказал Вадим Толчеев, директор по информационной политике ГК "ЭНКО".

Следить за жизнью тест-драйвера Полины Асташевой в ЖК "Шоколад" вы сможете в формате реалити-шоу в Instagram-аккаунте девушки - https://www.instagram.com/polinaastasheva/ и на ее странице ВКонтакте - https://vk.com/astashevapolina. Именно там она будет публиковать фрагменты из жизни в "Шоколаде", а также отвечать на вопросы подписчиков, касающиеся жилого комплекса.

"Каждое утро я готовлю к эфиру разные необычные новости, - рассказывает Полина, - и в один из дней мне попалась вакансия тест-драйвера квартир. Такие новости часто попадаются, то диваны нужно тестировать – лежать на них целый день, но, чтобы такой инфоповод был родом из Тюмени, я не встречала. Вот и взяла его в эфир. И решила отправить свое резюме. Мне перезвонили и сказали, что я прошла отбор. Мы переселяемся вместе с мужем, и с нами поедут две собаки. Полный состав – два человека, два хвоста! Думаю, что это будет интересный и полезный опыт".