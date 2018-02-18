Тюменские родители попробуют себя в роли школьников

Тюменцы примут участие в ежегодном открытом родительском форуме "Большая перемена", который состоится 18 марта. Родители смогут попробовать себя в роли школьников: посетить занятия и сдать экзамены в формате ЕГЭ.

Как рассказали в департаменте образования и науки Тюменской области, каждый год форум проходит в разных форматах. Так, в прошлом году родители собирали двигающихся роботов, изучали звездное небо, решали интерактивные задачи на платформе Учи.ру.

Среди самых востребованных мероприятий форума – имитация ЕГЭ. Мамы и папы могут примерить на себя роль выпускника и пройти процесс сдачи выпускного экзамена от входа в класс до объявления результатов. Для этого на территории региона будут действовать 150 имитационных пунктов ЕГЭ. Сдать экзамены тюменским родителям предложат по таким предметам как русский язык, математика, физика, биология, обществознание, география, история, иностранный язык. Записаться для участия в форуме "Большая перемена" можно будет онлайн.