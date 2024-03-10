Более 12 тысяч тюменских учеников сдадут ЕГЭ в 2024 году

В 2024 году в Тюменской области сдадут ЕГЭ более 12,5 тысяч учеников. Как отметили в департаменте образования и науки Тюменской области, нововведений не планируется. При поступлении победители Всероссийской олимпиады школьников могут быть зачислены вне конкурса, - сообщает АиФ-Тюмень.

Выпускники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Решение об их добавлении принимается правилами приема в вузы. Например, в ряде вузов дополнительные баллы начисляются выпускникам профильных классов, за аттестат с отличием, спортивные достижения (нормативы ГТО), волонтерскую деятельность, статус победителя или призера чемпионатов мира и Европы и др.