Баллы к ЕГЭ за волонтерство могут получить тюменские абитуриенты

Абитуриенты вузов при поступлении могут получить дополнительно 10 баллов к сумме, полученной на ЕГЭ и на внутренних экзаменах, если таковые предусмотрены. В числе индивидуальных достижений, которые учитываются, - волонтерская деятельность.

В Тюменском индустриальном университете будут засчитывать по баллу за каждый год волонтерской деятельности (не менее 100 часов в год). Так можно получить от одного до четырех баллов. Учитывается период не ранее четырех лет до поступления и не позже трех месяцев до подачи документов в приемную комиссию.

Абитуриенты Тюменского государственного медицинского университета получат пять баллов, если отработали не менее 200 часов в качестве добровольца. Однако дата последней записи должна быть сделана не ранее шести месяцев на момент подачи документов.

Волонтерская деятельность учитывается в Тюменском государственном институте культуры. У абитуриентов должно быть не менее 150 часов, полученных не ранее четырех лет и не позднее трех месяцев до дня завершения приема документов. За это они дополнительно получат три балла.

Присоединиться к добровольческой деятельности можно на единой платформе https://dobro.ru/, сообщает Вслух.ру.