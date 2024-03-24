Горячие телефоны для участников ЕГЭ-2024 работают в Тюменской области

В России стартовал досрочный период ЕГЭ. В Тюменской области семь человек будут сдавать экзамены весной.

В Тюменской области обратиться с вопросами можно в региональный департамент образования и науки по телефонам: (3452) 56-93-30, 56-93-49. А также в Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО): (3452) 39-02-05, 39-06-27, 39-02-30.

Телефон "горячей" линии Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: (495) 984-89-19, - сообщает Вслух.ру.