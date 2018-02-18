Театральные деятели Тюмени празднуют юбилей профорганизации

Тюменское отделение Союза театральных деятелей РФ празднует юбилей – 70 лет. Праздничная дата прошла в январе, однако основные мероприятия запланированы на весну.

Как рассказал председатель местного отделения СТД РФ Владимир Орел, 23 апреля в рамках юбилейных мероприятий пройдет конкурс актерской песни. К тюменцам присоединятся председатели отделений из Иркутска, Нижнего Новгорода, Томска, Омска и других городов. В торжественной церемонии примет участие председатель театральных деятелей РФ Александр Калягин, а тюменские актеры получат награды, пишет "Вслух.ру".

Кроме того, 18 марта тюменцы смогут встретиться с любимыми актерами Тюменского драматического театра за просмотром документального кино о выдающихся театральных деятелях. Весь день в фойе театра будут показывать фильмы, а Владимир Орел, Анта Колиниченко, Сергей Кутьмин и другие актеры будут рассказывать об истории их создания.