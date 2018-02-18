Тюменских родителей научат игротехникам в воспитании

Бесплатный семинар по игротехникам для родителей пройдет в Тюмени 18 февраля в рамках проекта #КрыльяМамы по адресу ул.Ванцетти,1, начало в 18:00.
Участники встретятся с автором множества книг, одним из самых востребованных тренеров и игротехников, игропедагогом, к.п.н, доцентом ИПиП ТюмГУ, с 25 летним опытом работы в сфере организации досуга и социального творчества детей, молодёжи и семей Григорием Кудашовым.
На семинаре по игротехнике для родителей, будут рассмотрены разнообразные игровые методики, применение которых сделает более увлекательным, содержательным досуг и процесс обучения детей и взрослых. Участники познакомятся с методикой самостоятельной разработки и реализации авторских игр для детей и взрослых. Поиграют, постараясь "изнутри" познать секреты игротехники и креативности.
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