Тюменских родителей научат игротехникам в воспитании

20:31 17 февраля 2018
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Бесплатный семинар по игротехникам для родителей пройдет в Тюмени 18 февраля в рамках проекта #КрыльяМамы по адресу ул.Ванцетти,1, начало в 18:00.

Участники встретятся с автором множества книг, одним из самых востребованных тренеров и игротехников, игропедагогом, к.п.н, доцентом ИПиП ТюмГУ, с 25 летним опытом работы в сфере организации досуга и социального творчества детей, молодёжи и семей Григорием Кудашовым.

На семинаре по игротехнике для родителей, будут рассмотрены разнообразные игровые методики, применение которых сделает более увлекательным, содержательным досуг и процесс обучения детей и взрослых. Участники познакомятся с методикой самостоятельной разработки и реализации авторских игр для детей и взрослых. Поиграют, постараясь "изнутри" познать секреты игротехники и креативности.

 

Теги: воспитание , игры , семинар , семья
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