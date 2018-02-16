Тюменский отель Vostok удостоен награды Guest Review Awards 2017

Тюменский отель Vostok получил награду премии Guest Review Awards 2017, проводимой системой интернет-бронирования Booking.com.

Этот знак отличия ежегодно вручается представителям отелей и других объектов размещения, которые оказывают самый качественный сервис своим гостям. Средняя оценка среди награждаемых по отзывам 8 или выше, при этом на их странице на сайте должно быть не менее 10 отзывов.

Отель Vostok получил 8,3 баллов из возможных 10, оценку посетителей "Очень хорошо" и более 700 отзывов на сайте Booking.com.

Напомним, "Vostok" - самый крупный отель нашего города, для гостей открыты 375 номеров с видом на Храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены 5 залов ресторации, 4 зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажёрный зал, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.