В Школе перспективных исследований ТюмГУ формируют новый преподавательский состав

Отбор кандидатов на позиции преподавателей проводят в Школе перспективных исследований ТюмГУ (SAS). По итогам первых этапов отбора уже выбраны 26 финалистов из 17 стран — обладатели PhD степени ведущих университетов из США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Финляндии, Польши, Сербии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, Катара и России.

С 8 по 11 марта они посетят Тюмень для участия в проектно-аналитической сессии по дизайну исследовательских проектов для Школы перспективных исследований. Ученые в режиме групповой работы будут формировать мультидисциплинарные команды и формулировать коллективные исследовательские проекты. Участникам лучших исследовательских групп по итогам сессии предложат позиции преподавателей-исследователей в Школе перспективных исследований, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Фото: группа "Школа перспективных исследований" / vk.com