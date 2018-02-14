В честь Дня влюбленных тюменцам дарят скидки на концерты

Городские зрелищные кассы запустили акцию в честь Дня всех влюбленных. Билеты на концерт Венского филармонического Штраус-оркестра и группы "The Rasmus" можно приобрести с двадцати процентной скидкой.

Акция действует в период с 13 по 14 февраля только в кассах города и не распространяется на онлайн покупку. Концерт Венского филармонического Штраус-оркестра состоится 15 марта в Тюменской филармонии, а группы "The Rasmus" 18 марта, также в филармонии.

Подробную информацию об акции можно уточнить по телефону 8 (3452) 566-000.

Филармонический Штраус-оркестр является гордостью венского музыкального мира. Его деятельность занимает значительное место в распространении Венского музыкального наследия и его продвижении на европейском и международном уровне.

В программе концерта - особый венский стиль и неоспоримое мастерство широкого репертуара Венской классики и Венской музыки 19 века.

Группа "The Rasmus" приедет в наш город с самым масштабным туром во всей истории группы. В программе полюбившиеся хиты и новинки.