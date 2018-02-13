Тюменские школьники покажут познания в нейротехнологиях и интернете вещей

Открытый региональный чемпионат JuniorSkills состоится в Тюмени с 18 февраля по 22 февраля. В нем примут участие порядка 120 учащихся образовательных организаций общего и дополнительного образования в возрасте с 10 до 17 лет.

Соревнования пройдут по следующим компетенциям: инженерный дизайн (CAD), мобильная робототехника, прототипирование, нейротехнологии, интернет вещей, агрономия.

Раньше соревнования проводились в рамках WorldSkills Russia, в этом году чемпионат для юных участников будет проходить как самостоятельное мероприятие на базе детского технопарка "Кванториум" (проезд Геологоразведчиков, 6а). Координатором выступает дворец творчества и спорта "Пионер".

Торжественное открытие чемпионата состоится 19 февраля в 10:00. Затем в течение нескольких дней на специальных площадках пройдут испытания по различным компетенциям. Оценивать участников будут независимые эксперты учреждений образования и дополнительного образования Тюменской области. Церемония награждения победителей и призеров пройдет 21 февраля в 17:00.

В рамках чемпионата запланирована деловая программа, которая включает мастер-классы по компетенциям для учащихся школ, круглые столы и презентации для педагогов. Мастер-классы для участников проведут преподаватели, Тюменского педагогического колледжа, образовательного центра ГАОУ ТО "РИО-Центр", Физико-математической школы Тюменской области, дворца творчества и спорта "Пионер".

Фото: группа "Дворец творчества и спорта "Пионер" / vk.com