Тюменцам предлагают пожениться понарошку

Рассказать всему городу о своей любви на празднике, посвящённому дню влюблённых тюменцы смогут 14 февраля в ТРЦ "Кристалл". Особо романтичные пары здесь же смогут торжественно "расписаться" и "зарегистрировать" свои отношения.

Ощутить торжество момента, примерить роль жениха и невесты без штампа в паспорте желающие смогут на втором этаже ТРЦ "Кристалл". Влюбленных будет ждать импровизированная стойка регистрации. После неофициальной регистрации отношений "молодожены" получат шуточный сертификат о браке и обменяются памятными значками. А вот фотограф, который обычно сопровождает такие торжества, будет самым настоящим - парочки получат на фотографии, на которых будут запечатлены их признания в любви и верности.

Для участия в проекте влюбленным нужно зарегистрироваться. ТРЦ "Кристалл" находится по адресу: улица Менделеева, 1а, начало акции - в 16:00.