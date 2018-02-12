Тюменцам предлагают пожениться понарошку

17:00 12 февраля 2018
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cdn.pixabay.com

Рассказать всему городу о своей любви на празднике, посвящённому дню влюблённых тюменцы смогут 14 февраля в ТРЦ "Кристалл". Особо романтичные пары здесь же смогут торжественно "расписаться" и "зарегистрировать" свои отношения.

Ощутить торжество момента, примерить роль жениха и невесты без штампа в паспорте желающие смогут на втором этаже ТРЦ "Кристалл". Влюбленных будет ждать импровизированная стойка регистрации. После неофициальной регистрации отношений "молодожены" получат шуточный сертификат о браке и обменяются памятными значками. А вот фотограф, который обычно сопровождает такие торжества, будет самым настоящим - парочки получат на фотографии, на которых будут запечатлены их признания в любви и верности.

Для участия в проекте влюбленным нужно зарегистрироваться. ТРЦ "Кристалл" находится по адресу: улица Менделеева, 1а, начало акции - в 16:00.

Теги: акции , День влюбленных , свадьбы
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