В Тюмени идет прием заявок на конкурс "Коса-девичья краса"

Городская конкурсная программа "Коса-девичья краса" состоится 8 марта в 13:00 на базе дома культуры "Водник" (ул. Судоремонтная, 1А). Заявки принимаются до 21 февраля.

В конкурсе могут принять участие девочки в возрасте от 7 до 10 лет. Соревнования пройдут в два этапа. Сначала состоится отборочный тур, во время которого участникам предстоит показать визитную карточку. Второй этап будет включать в себя несколько испытаний, среди которых творческий конкурс, прическа из косичек и визитная карточка участницы в стилизованном русском костюме.

Победителей конкурсной программы наградят дипломами и памятными призами. Подать заявку можно в ДК "Водник" по телефонам 45-93-44, 8-906-823-40-56 – Кострыгина Татьяна, 8-904-492-82-62 – Выхристюк Олеся, а также в письме на адреса электронной почты: dkvodnik@mail.ru, vodnikdk@yandex.ru.

Стать зрителями приглашают всех желающих. Вход на мероприятие составит 100 рублей.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.