В Тюмени обсудят экологическое волонтерство

Круглый стол по вопросам природоохранного направления добровольчества пройдет 16 февраля в Центральной городской библиотеке Тюмени.

В планах у организаторов, в числе которых центр "Дзержинец", обсудить вопросы экопросвещения и добровольчества, помощи волонтеров при решении экологических проблем городов, а также рассказать о намеченных на этот год экологических акциях и мероприятиях.

На круглый стол приглашаются все, кто любит помогать природе и стоит на страже окружающей среды. Для участия нужно обязательно зарегистрироваться.

Встреча пройдет 16 февраля с 17:00 до 19:00 по адресу ул. Луначарского, 51.