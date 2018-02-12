В Тюмени обсудят экологическое волонтерство

Круглый стол по вопросам природоохранного направления добровольчества пройдет 16 февраля в Центральной городской библиотеке Тюмени.
В планах у организаторов, в числе которых центр "Дзержинец", обсудить вопросы экопросвещения и добровольчества, помощи волонтеров при решении экологических проблем городов, а также рассказать о намеченных на этот год экологических акциях и мероприятиях.
На круглый стол приглашаются все, кто любит помогать природе и стоит на страже окружающей среды. Для участия нужно обязательно зарегистрироваться.
Встреча пройдет 16 февраля с 17:00 до 19:00 по адресу ул. Луначарского, 51.
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