В Тобольске изготавливают значки из переработанного пластика с изображением диких животных и птиц

Значки из переработанного пластика с изображением диких животных и птиц делают на тобольском "ЗапСибНефтехиме". На сувенирах — рыси, барсуки, чибисы и другие представители фауны, - сообщает Тюменская линия.

"Выпуск таких сувениров мы запустили два года назад. Хотели поговорить с детьми о переработке с помощью них. Выпуск значков из переработанного пластика запускали, когда не было многих институций, которые бы сопровождали цепочку этого производства. Получилось так, что мы собирали крышечки через акции социальной активности. Затем дробили их в детском технопарке "Кванториум", плавили в единые пластины в нашей собственной лаборатории. Вырезали фигуры из пластин представители рекламного агентства, они уже предоставляли нам готовую продукцию", — рассказала директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов предприятия Елена Бельская.