На празднике в Омутинском районе в небо запустят блины

18:24 11 февраля 2018
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ladysnews.ru
| Фото: ladysnews.ru

Праздничные гулянья в честь Широкой Масленицы пройдут в Омутинском 18 февраля. В рамках мероприятия состоится конкурс на авторский "Масленичный блин" весом не более 1 кг.

Как сообщили в Омутинском Центре культуры и досуга, участники будут печь блины нестандартным способом. Съесть изделие, однако, не получится: блины на специальных подставках привяжут к воздушным шарам и запустят в небо. Всего планируется отправить в воздух 100 воздушных шаров. Все участники необычного состязания получат дипломы и ценные призы.

Теги: блины , конкурс , Масленица , Омутинское
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