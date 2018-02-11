На празднике в Омутинском районе в небо запустят блины

Праздничные гулянья в честь Широкой Масленицы пройдут в Омутинском 18 февраля. В рамках мероприятия состоится конкурс на авторский "Масленичный блин" весом не более 1 кг.

Как сообщили в Омутинском Центре культуры и досуга, участники будут печь блины нестандартным способом. Съесть изделие, однако, не получится: блины на специальных подставках привяжут к воздушным шарам и запустят в небо. Всего планируется отправить в воздух 100 воздушных шаров. Все участники необычного состязания получат дипломы и ценные призы.