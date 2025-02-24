В МЧС рассказали, как не сжечь квартиру, пока печешь блины

Советы по профилактике пожаров в Масленичную неделю помогут избежать неприятных непредвиденных ситуаций, уверены в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"Придумано много рецептов приготовления блинов. Но не один из них не обходится без раскаленной сковороды. Рассказываем, как действовать в случае непредвиденной ситуации.

Тушение раскаленного на сковороде масла очень опасно! Поэтому важно знать, как правильно поступить:

✔️ Если масло начинает кипеть или даже загорается, сразу же убери сковороду с плиты.

✔️ Накрой сковороду крышкой или металлическим противнем, чтобы лишить пламя доступа к кислороду и тем самым "удушить" огонь.

✔️ Никогда не используй воду для тушения горящего масла, это приведет к вспышке и выбросу горящего масла.

✔️ Если масло загорелось, но сковорода все еще на плите, используй огнетушитель, направляя струю на основание пламени, а не на само масло.

Если ситуация выходит из-под контроля, не удается потушить огонь, сразу же вызывай пожарных и эвакуируйся из помещения.