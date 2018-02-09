Тюменцев приглашают на игру по финансовой грамотности

Финансовая обучающая игра "Денежный поток" пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" 10 февраля. Игроки приобретут навыки фундаментального инвестирования и бухгалтерского учёта, которые пригодятся в реальной жизни, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".

Организатор турнира — Анна Рылова председатель делового клуба "Молодежная финансовая инициатива" — пояснила, что игра-симулятор признана лучшим тренажером финансовых знаний и умений. На встрече гости познакомятся с экономическими стратегиями и попробуют применить эти знания на практике. В процессе игры участники будут заключать сделки, торговаться и принимать самые разные решения, тренируя свой интеллект.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация у организатора по номеру телефона: 8-922-476-50-02. Количество мест ограничено. Начало в 13:00.

Напомним, что настольная игра Cashflow была создана Робертом Кийосаки как полноценный симулятор жизни. С помощью интеллектуального состязания люди учатся зарабатывать на инвестициях и улучшать свое финансовое положение.